Così la legale di Matteo Salvini dopo la sentenza di 'non luogo a procedere'

(LaPresse) “E’ una sentenza con una formula chiara perché ‘il fatto non sussiste’. Questa formula è in assoluto la più chiara ed evidenzia in modo indubbio che, secondo il giudice di Catania, non c’è stato nessun reato di sequestro”. Così Giulia Bongiorno, legale di Matteo Salvini nel caso Gregoretti, a proposito della sentenza di ‘non luogo a procedere’ nei confronti del leader della Lega, pronunciata oggi dal gup di Catania. “In questa sentenza c’è dentro anche il caso Open Arms” ha aggiunto Bongiorno.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata