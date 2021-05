L'uomo ha accoltellato la ex, il figlio ha cercato di proteggerla ed è stato ucciso

La folla inferocita a Tortolì, in Sardegna, ha tentato il linciaggio di Masih Shahid, pakistano 29enne che ha accoltellato la ex, Paola Piras, e ucciso il figlio di lei, il 20enne Mirko Farci. La tragedia si è consumata in casa: l’uomo ha inferto diverse coltellate alla donna. Farci ha cercato di difenderla ed è morto, mentre la donna è in gravi condizioni. Fuori dalla caserma, da dove l’uomo è uscito ancora sporco di sangue, lo attendevano alcuni cittadini inferociti. DISTRIBUTION FREE OF CHARGE – NOT FOR SALE

