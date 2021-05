Sequestrati 7 chili di marijuana e un'area di 10mila mq per la coltivazione

(LaPresse) Dodici persone in carcere, sei agli arresti domiciliari e altre sei persone sottoposte alla misura dell’obbligo di dimora. È il bilancio di un’operazione contro un’associazione dedita allo spaccio di stupefacenti in diversi Comuni della provincia di Matera, accusata anche di estorsione, incendio, trasferimento fraudolento di valori, autoriciclaggio e impiego di denaro di provenienza illecita. Diversi i canali di approvvigionamento delle sostanze (Puglia, Calabria, Campania e Albania) ma anche da produzione in proprio attraverso la coltivazione di vasti apprezzamenti su cui veniva impiantata cannabis. Secondo le accuse, i tipi di droga maggiormente venduti sono stati cocaina, marijuana e hashish. Nel corso dell’attività di indagine, sono stati complessivamente sottoposti a sequestro, in diversi momenti, circa 7 chili di marijuana, 230 grammi di cocaina e 640 grammi di hashish, nonché un’area di 10mila metri quadri adibita alla coltivazione di marijuana con circa 1.000 piante di cannabis a dimora e 300 essiccate

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata