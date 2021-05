Il furgone arrivava dalla Serbia con 36 animali a bordo

(LaPresse) Denunciato il conducente di un camion che trasportava 36 cani in condizioni disumane, a fermarlo la polizia di Stato di Gorizia al valico di S.Andrea. Il camion arrivava dalla Serbia e stava entrando in Italia. Il personale ha accertato la regolare presenza di passaporto e microchip solo per alcuni degli animali, mentre altri risultavano privi di qualsiasi dato identificativo, nonché di parte della documentazione sanitaria prevista. Inoltre, è stato verificato che il trasporto dei cani, di cui 8 cuccioli dentro un’unica gabbia, era stato effettuato in condizioni incompatibili con il benessere animale, causando loro sofferenze.

