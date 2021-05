Le esondazioni del torrente causarono la morte di 7 persone tra il 2011 e il 2014

(LaPresse) Si è completata oggi con la posa dell’ultima trave la copertura del torrente Bisagno a Genova, esondato durante le alluvioni del 2011 e del 2014, dove i morti erano stati sei nel 2011 e uno nel 2014. Si è quindi concluso, alla presenza del governatore della Liguria Giovanni Toti e del sindaco Marco Bucci, l’ultimo dei tre lotti di lavori, partiti nel 2005 per l’adeguamento funzionale della copertura del torrente che passa da 450 metri cubi al secondo di portata a 850 metri cubi. “E’ un momento importante non solo per la Liguria, a per l’Italia perché questo è uno dei cantieri più importanti della guerra al dissesto idrogeologico che qui ha portato dolore”, ha detto il governatore.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata