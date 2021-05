In Italia il disastro di Genova ma non solo. Negli anni passati incidenti anche in Cina e India

L’ennesima tragedia a Città del Messico, dove un ponte sopraelevato della Metropolitana è crollato sulla strada sottostante, causando la morte di almeno 20 persone, ricorda quanti disastri a infrastrutture che hanno toccato il mondo e l’Italia in questi anni: la mente va subito al crollo del ponte Morandi a Genova, il 18 agosto del 2028 in cui morirono 43 persone.

Ecco un elenco dei peggiori crolli dal 2004 ad oggi.

15 DICEMBRE 2004: in Friuli Venezia Giulia cede un ponte durante un collaudo. A Tramonti di Sopra crolla la struttura sul torrente Vielia, in provincia di Pordenone, durante il collaudo. Un autista rimane ferito.

24 DICEMBRE 2009: a Kota in India crolla il ponte sul fiume Chamble.

Un ponte sospeso, quasi completato del tutto, ma non abbastanza da reggere fino alla fine dei lavori. Doveva essere finito entro maggio 2017. Nel crollo muoiono 48 lavoratori.

26 NOVEMBRE 2011: cade in Indonesia il collegamento tra le città di Tenggarong e Samarinda. Nel Kalimantan orientale, la seconda provincia più grande sull’isola del Borneo, la struttura del ponte cede all’improvviso e trascina nelle acque del fiume Mahakam decine di veicoli, moto, un autobus e molti operai edili mentre erano al lavoro.

Il fiume è profondo dai 35 ai 40 metri e muoiono 11 persone tra i detriti.

24 AGOSTO 2012: crolla ponte superstrada in Cina. Il ponte della superstrada ad Harbin nella provincia di Heilongjiang crolla alle 5.30 del mattino. Numerosi camion sono coinvolti nel cedimento, 3 persone muoiono e 5 restano gravemente ferite. L’incidente avviene a circa 3,5 chilometri da Yangmingtan Bridge, costruito proprio l’anno prima.

18 NOVEMBRE 2013: cede il ponte sulla provinciale Oliena-Dargali in Sardegna. A causa di una grande alluvione, che porta al crollo dell’infrastruttura, muore un agente di polizia, tre suoi colleghi restano feriti. E’ in corso un processo a carico di 61 persone tra dirigenti e amministratori di enti locali.

31 MARZO 2016: crolla un grande cavalcavia a Calcutta in India. Il cavalcavia era ancora in costruzione. Almeno dieci persone muoiono nel crollo e si contano oltre 100 i dispersi, intrappolati sotto le macerie. I soccorsi cercano per ore di sollevare lastre di cemento per portare in salvo le persone.

28 OTTOBRE 2016: collassa il ponte tra Milano-Lecco. Alle 17.23 di cade il collegamento sulla provinciale 49 Molteno – Oggiono al passaggio di un Tir di oltre 108 tonnellate all’altezza del km 41 della superstrada. Muore un uomo di 68 anni e si contano 4 feriti.

Poche ore prima era stata segnalata la presenza di calcinacci ai piedi del ponte.

14 AGOSTO 2018: il ponte Morandi cade sopra Genova. Il viadotto autostradale che collega la A7 con la A10 si porta via 43 vite. Oltre al blocco della viabilità urbana, ferroviarie a autostradale, il disastro obbliga 566 residenti ad abbandonare la propria abitazione per motivi di sicurezza. Il Morandi viene demolito. Il 3 agosto 2020 viene inaugurato, in sua sostituzione, il nuovo viadotto Genova San Giorgio, costruito su progetto dell’architetto Renzo Piano ed aperto al traffico il 4 agosto 2020 alle ore 22 circa.

11 OTTOBRE 2019, un ponte cede sopra al traffico della città di Wuxi in Cina. Tre auto schiacciate e almeno tre persone uccise nel centro della città, provincia cinese di Jiangsu, un centinaio di chilometri a nord di Shanghai. Il crollo avviene appena passate le 18, orario di punta. Le operazioni di soccorso proseguono tutta la notte

8 APRILE 2020, ad Aulla si schianta il ponte provinciale di collegamento con la Liguria. In provincia di Massa Carrara, durante la pandemia da Covid, crolla la struttura e rimangono coinvolti due furgoni. Il ponte sul fiume Magra si trova al confine tra Liguria e Toscana. Le due vetture precipitano sul letto del fiume, nonostante i soccorsi dei Vigili del fuoco.

4 MAGGIO 2021, crolla un ponte sopraelevato della Metropolitana Città del Messico. 15 persone muoiono e circa 70 restano ferite nel crollo dell’infrastruttura mentre un treno la attraversava. L’incidente è avvenuto attorno alle 22.30 ora locale, sulla linea 12.

