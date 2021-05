Confermata la condanna in appello per la famiglia Ciontoli per l'omicidio volontario del 20enne a Ladispoli

(LaPresse) La sentenza della Cassazione ha confermato la condanna per la famiglia Ciontoli per l’omicidio volontario di Marco Vannini. All’uscita dalla Suprema Corte la famiglia Vannini è stata accolta da amici e parenti con applausi, baci, abbracci e mazzi di fiori.

