Il leader sindacale a Passo Corese: "Se dobbiamo ricostruire il Paese, si deve ripartire dal lavoro stabile e dignitoso"

“Oggi non è una giornata di festa ma di mobilitazione per il lavoro, di rabbia, per chi non trova lavoro, per chi ha perso la vita per il lavoro”. Lo ha detto Pierpaolo Bombardieri, segretario generale della Uil, in occasione del primo maggio, parlando da Passo Corese, in provincia di Rieti, nei pressi del sito Amazon. “Se dobbiamo ricostruire il Paese, si deve ripartire dal lavoro stabile e dignitoso”.

