Quattro giovani fra i 20 e 24 anni sono stati arrestati per violenza sessuale di gruppo aggravata dai carabinieri della compagnia di Mazara del Vallo (Trapani). I quattro, due finiti in carcere e due agli arresti domiciliari, sono accusati di aver stuprato in gruppo una ragazza di 18 anni durante una “festa imboscata” organizzata dai quattro in una casa di villeggiatura per abusare della giovane.

La giovane ha denunciato la violenza ai carabinieri l’8 febbraio raccontando gli abusi subiti qualche giorno prima dopo essere stata ingannata e attirata nella casa al mare dai quattro ragazzi, due dei quali erano suoi amici di vecchia data. Subito dopo la denuncia è scattato immediatamente il protocollo previsto dal codice rosso a tutela delle vittime di violenza e maltrattamenti. Il gip ha motivato le misure cautelari degli arresti in carcere e ai domiciliari con le diverse condotte dei quattro indagati la sera delle violenze e con il rischio di inquinamento delle prove.

