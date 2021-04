I lavoratori in sciopero bloccano i camion in entrata e uscita dallo stabilimento

(LaPresse) Nuovi momenti di tensione questa mattina allo stabilimento Fedex di Peschiera Borromeo dove i lavoratori in sciopero bloccano i camion in entrata e uscita dallo stabilimento. Polizia e carabinieri in assetto antisommossa scortano i mezzi disperdendo gli scioperanti con cariche di alleggerimento.

