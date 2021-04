La ragazza è deceduta all'ospedale di Castellammare

Una ragazza è morta a Castellammare di Stabia per ferite da arma da taglio. La giovane è stata trasportata nel tardo pomeriggio presso l’ospedale di Castellammare dal personale del 118, che l’ha soccorsa a Pompei, in via Carlo Alberto I Traversa. È morta poco dopo l’arrivo in ospedale. Sono in corso indagini dei carabinieri di Castellammare e dei carabinieri di Pompei per ricostruire l’esatta dinamica degli eventi.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata