Le scuole di ballo di Roma chiedono sostegni economici ma soprattutto chiedono di riaprire

(LaPresse) Arte ed eleganza sono andate in scena oggi in piazza del Popolo a Roma per la manifestazione delle scuole di danza della Capitale che chiedono sostegni economici ma soprattutto chiedono di riaprire. Il nuovo Dpcm fissa al primo giugno la data per la ripartenza ma per loro è troppo tardi.

