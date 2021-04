Manifestazione nella Capitale in vista del 25 aprile

(LaPresse) I lavoratori ex Embraco di Torino manifestano a Roma per chiedere garanzie sul piano di rilancio. L’appuntamento, insieme ai sindacati di Cgil, Cisl e Ui, era sotto al ministero dello Sviluppo economico dove il ministro Giancarlo Giorgetti ha poi ricevuto una delegazione. “Chiediamo che ritirino le procedure di licenziamento, non sappiamo come pagare il mutuo, come andare avanti” dicono alcuni lavoratori, guardando alla data del 25 aprile, quando scatterà la possibilità di procedere con i licenziamenti. “Il ministro ha messo in pericolo con l’inerzia 800 posti di lavoro”.

