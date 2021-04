Le parole di Marco Gaudini sulle riaperture in vista del 26 aprile

(LaPresse) L’assessore alla Mobilità del comune di Napoli, Marco Gaudini, illustra i piani dell’amministrazione per la ripartenza, soprattutto in vista della riapertura di tutte le scuole: “Abbiamo messo in campo 40 bus e 11 linee aggiuntive per favorire il trasporto degli studenti” spiega. “C’è bisogno che qualcuno si dia una mossa e inizi veramente questa campagna vaccinale, l’unico modo per riprendere in sicurezza – aggiunge Gaudini – faccio un solo esempio: il personale del trasporto pubblico locale non è ancora vaccinato”.

