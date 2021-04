Sono accusati associazione a delinquere dedita allo sfruttamento di manodopera extracomunitaria in agricoltura

(LaPresse) A Terracina (Latina) e in provincia di Venezia vasta operazione dei Carabinieri del Nas di Latina con l’esecuzione di un ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 7 persone indagate per associazione a delinquere dedita allo sfruttamento di manodopera extracomunitaria in agricoltura, a estorsioni e all’impiego di illecito di fitofarmaci non autorizzati nelle coltivazioni in serra, scongiurando un grave pericolo per la Salute pubblica. Impiegati oltre 5 militari per finalizzare i 7 provvedimenti restrittivi.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata