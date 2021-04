Le confische hanno riguardato quote societarie e compendi aziendali del settore dei trasporti

(LaPresse) Beni per 12 milioni di euro sono stati sequestrati dalla guardia di finanza di Catania in sette province di sei regioni italiane e in Bugaria, con la collaborazione di Eurojust, nell’ambito di un’inchiesta della Dda del capoluogo etneo sul clan Scalisi, articolazione della ‘famiglia’ Laudani. Le confische hanno riguardato quote societarie e compendi aziendali del settore dei trasporti e della commercializzazione dei prodotti petroliferi riconducibili a imprenditori ritenuti legati alla cosca.

