Riaperte le indagini dell'attacco al circolo dei militari statunitensi

(LaPresse) A 33 anni dall’attentato di Calata San Marco, contro il circolo ricreativo dei militari Usa, si sono riaperte le indagini e la caccia ad uno dei colpevoli che ancora oggi risulta latitante. Questa mattina, durante una cerimonia ufficiale, è stata apposta una targa in memoria delle 5 vittime dell’88, alla presenza del sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, del Console Generale degli Stati Uniti a Napoli, Mary Avery, e del prefetto di Napoli, Marco Valentini. “Napoli non ha mai dimenticato – ha detto il sindaco Luigi de Magistris -. È importante non dimenticare sia le vittime di Calata san Marco, che ogni vittima del terrorismo. Napoli è una città che ha memoria e non dimentica, e oggi è una giornata importante di ricordo istituzionale”.

