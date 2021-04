Scontri nella notte: tre poliziotti e un operaio Telt feriti

(LaPresse) Dopo le tensioni nella notte a San Didero (Torino), due cortei di manifestanti No Tav sono arrivati nella zona dell’ex autoporto. All’arrivo dei manifestanti dalla Valle, la polizia ha effettuato una carica di alleggerimento per tenere le persone lontane dall’area di allargamento del cantiere. Il bilancio, per il momento, è di tre poliziotti feriti, un operaio Telt ferito e – secondo Notav.info – alcuni manifestanti feriti. Gli scontri sono scoppiati quando i manifestanti hanno tentato di occupare la zona interessata ai lavori per la costruzione del nuovo autoporto e sono stati affrontati dalle forze dell’ordine. Secondo quanto visibile dai video pubblicati sui social e come riferisce lo stesso Movimento, la polizia ha lanciato lacrimogeni in risposta ai petardi dei dimostranti.

