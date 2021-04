Il video testimonia la costante presenza delle forze dell'ordine nella vita degli italiani

(LaPresse) Oggi ricorre il 169° anniversario della fondazione della Polizia di Stato. Anni ricchi di cambiamenti che vengono ricordati il 10 aprile, giorno in cui nel 1981 è stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale la Legge 121 che, come evidenziato dalle parole del Capo della Polizia Lamberto Giannini, “portava in sé il seme di grandi evoluzioni, ridisegnando una polizia moderna e a forte identità civile”. Per l’occasione, la Polizia ha deciso di festeggiare l’anniversario con uno spot omaggio al film ‘Ritorno al futuro’.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata