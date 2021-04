Canadair in azione per spegnere le fiamme

Fiamme in Val Cannobina, nel Verbano Cusio Ossola, in Piemonte. I boschi bruciano ormai da due giorni: canadair in azione per spegnere le fiamme. Le immagini dei residenti della zona. Bruciati diversi ettari di vegetazione.

