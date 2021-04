Un agente tenta di smorzare la rabbia di un uomo in lacrime

(LaPresse) Momenti di tensione a Roma davanti a Montecitorio per la protesta dei ristoratori. Sono stati lanciati alcuni oggetti. I manifestanti, molti senza mascherina, sono stati trattenuti dai poliziotti in tenuta anti-sommossa. Ma la disperazione dei manifestanti ha fatto breccia tra gli agenti: uno di loro si è avvicinato a una transenna, dove un uomo urlava e piangeva, cercando di portare conforto e mostrando comprensione per la situazione.

