La commemorazione a 12 anni dal sisma del 2009

(LaPresse) Una colonna di luce blu che raggiunge il cielo e 309 rintocchi, uno per ogni vittima del terremoto in Abruzzo del 6 aprile 2009. A suonare ieri sera è stata la campana della chiesa di Santa Maria del Suffragio all’Aquila, in piazza Duomo, per la commemorazione delle vittime del terremoto alla vigilia della ricorrenza del tragico evento che in Abruzzo mise in ginocchio, 12 anni fa, la città capoluogo di regione e una intera regione.

