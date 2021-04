Ritenuto capo del mandamento di Pagliarelli è stato fermato al Falcone e Borsellino di Palermo

(LaPresse) Il boss Giuseppe Calvaruso, ritenuto capo del mandamento mafioso palermitano di Pagliarelli e da tempo in Brasile, è stato arrestato all’aeroporto Falcone e Borsellino di Palermo. A tradirlo è stato il pranzo di Pasqua visto che il 44enne è stato fermato subito dopo il suo arrivo dal Brasile da dove era rientrato per festeggiare le festività pasquali. Insieme a Calvaruso sono finiti in manette anche Giovanni Caruso, Silvestre Maniscalco, Francesco Paolo Bagnasco e Giovanni Spanò. Per i cinque le accuse sono di associazione mafiosa, estorsione, lesioni personali, sequestro di persona e intestazione fittizia di beni.

