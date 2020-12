Nevicate previste per tutto il fine settimane

(LaPresse) Una strada imbiancata a Verbania, in Piemonte, dove nevica da venerdì mattina. La neve è tornata in tutta la regione, con i fiocchi che sono caduti in quasi tutte le province piemontesi. Il maltempo, con nevicate anche in pianura, proseguirà per tutto il weekend e fino all’Immacolata.

