Presentate le nuove linee guida sulle infezioni da Coronavirus: "5 giorni di isolamento per positivi asintomatici"

L’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) consiglia a chiunque di indossare sempre le mascherine in “uno spazio affollato, chiuso o scarsamente ventilato“, “indipendentemente dalla situazione epidemiologica locale”, vista “l’attuale situazione pandemica a livello globale”. L’invito è particolarmente rivolto “quando qualcuno ha o sospetta di avere il Covid-19, quando qualcuno è ad alto rischio di Covid-19 grave” o quando si è stati a contatto con persone contagiate.

5 giorni di isolamento per positivi asintomatici

Nelle nuove linee guida sulle infezioni da Covid-19 si legge che “per coloro che risultano positivi al Covid-19 ma non presentano alcun segno o sintomo, l’Organizzazione mondiale per la sanità (Oms) suggerisce ora 5 giorni di isolamento in assenza di test, rispetto ai 10 giorni precedenti“. In aggiunta, “l’Oms consiglia che un paziente possa essere dimesso dall’isolamento in anticipo se risulta negativo a un test rapido ” antigenico, si legge nel comunicato, “senza test, per i pazienti con sintomi, le nuove linee guida suggeriscono 10 giorni di isolamento dalla data di insorgenza dei sintomi”.

