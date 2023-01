La commissaria per la Salute Stella Kyrykiades ha contattato Pechino, che deve ancora rispondere alla proposta

L’Unione europea ha offerto alla Cina vaccini Covid-19 gratis per contenere l’ondata di casi in seguito alla fine delle restrizioni. Lo afferma il Financial Times, citando fonti nella Commissione europea che chiedono di rimanere anonime. Secondo il quotidiano economico britannico l’offerta è stata fatta nei giorni scorsi. “La commissaria (per la Salute e la sicurezza alimentare, ndr) Stella Kyriakides ha contattato le sue controparti cinesi per offrire solidarietà e sostegno, anche attraverso donazioni di vaccini dell’Ue adattati alle varianti in circolazione”, ha affermato un funzionario sentito dal Ft. Pechino deve però ancora rispondere all’offerta, ha aggiunto la fonte.

