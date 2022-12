Nelle ultime due settimane si è verificato un picco di nuove infezioni

Gli ospedali cinesi sarebbero in emergenza vista l’impennata di casi di Covid-19. Lo ha riferito l’emittente televisiva cinese CCTV. L’improvviso picco di nuove infezioni nelle ultime due settimane ha messo a dura prova le risorse mediche e gli ospedali, tra cui il Chaoyang Hospital di Pechino. “Di solito abbiamo circa 100 pazienti al giorno nel reparto di medicina interna ma ora ne abbiamo quasi 400 al giorno”, ha dichiarato Mei Xue, vice direttore del reparto d’emergenza dell’ospedale. “Questi pazienti sono anziani con malattie di base, combinate con febbre e infezione del tratto respiratorio, sono tutti in condizioni gravi”, ha aggiunto Mei. Il numero di letti del pronto soccorso, intanto, è stato aumentato a 70 dai 16 iniziali. L’ospedale, inoltre, ha convertito alcuni reparti per accogliere i pazienti positivi in condizioni critiche.

