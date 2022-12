Pechino introduce un ulteriore allentamento delle misure anti-Coronavirus

Ulteriore allenatemento delle misure anti-Covid in Cina. Il governo di Pechino ha deciso di smettere di pubblicare i dati giornalieri sul numero di casi asintomatici positivi al Covid. “Era impossibile cogliere con precisione il numero effettivo di persone infette asintomatiche”, che in genere hanno rappresentato la stragrande maggioranza delle nuove infezioni, hanno fatto sapere in una nota.

