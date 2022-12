Le persone che risultano positive ma che non manifestano sintomi o ne manifestano di lievi possono recuperare a casa

Con una mossa che ha colto molti di sorpresa, la Cina ha annunciato un allentamento potenzialmente importante delle sue rigide restrizioni “zero-COVID”, senza abbandonare del tutto la sua linea politica. Non è chiaro cosa abbia spinto esattamente a prendere questa decisione, ma fa riflettere il fatto che arrivi dopo la più grande manifestazione pubblica contro il Partito Comunista da parte dei residenti stufi di continui test, quarantene, restrizioni e chiusure a rotazione. I cambiamenti più significativi riguardano la possibilità per le persone che risultano positive al test COVID-19 ma che non manifestano sintomi o ne manifestano di lievi di recuperare a casa, la limitazione delle chiusure a piani o edifici specifici anziché a quelli più estesi, la riduzione dell’obbligo di sottoporre al test del virus le persone che attraversano le regioni e che entrano nelle strutture pubbliche.

