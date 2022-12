La manifestazione davanti all'ambasciata di Pechino

Circa 50 persone si sono radunate nella serata di domenica 4 dicembre fuori dall’ambasciata cinese a Londra per esprimere solidarietà al popolo cinese e protestare contro il presidente Xi Jinping. La protesta segue le manifestazioni scoppiate il 25 novembre, tra le più grandi ed estese degli ultimi decenni nella Cina continentale, dopo che un incendio in un condominio nella città nord-occidentale di Urumqi ha ucciso almeno 10 persone, costrette a rimanere chiuse in casa per le pesanti restrizioni anti-Covid. Alcuni manifestanti nel centro di Londra reggevano un foglio bianco, che è un simbolo di sfida usato da alcuni manifestanti in Cina contro la diffusa censura del Partito Comunista.

