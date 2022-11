Il presidente Filippo Anelli commenta le parole del sottosegretario alla Salute

Non si placano le polemiche contro il sottosegretario alla Salute, Marcello Gemmato, reo di aver messo in dubbio l’efficacia dei vaccini anticovid. A puntare il dito contro l’esponente di Fratelli d’Italia è l’Ordine dei Medici.

“L’interpretazione dei dati è un’attività complessa, per questo molto spesso viene delegata a coloro che hanno le competenze. In questo caso bisogna considerare l’intero complesso dei dati evitando di usarne solo alcuni. Per un uomo di governo sarebbe opportuno che la diffusione di queste interpretazioni fosse concordata con quelle risorse che lo Stato mette a disposizioni del governo, come l’Iss e il Consiglio superiore di Sanità. Ci sono scienziati e epidemiologi che possono essere d’ausilio nella lettura dei dati”, ha dichiarato a LaPresse il presidente della Federazione nazionale degli Ordini dei medici, Filippo Anelli.

“Sull’utilità dei vaccini ci siamo spesi molte volte, ci hanno permesso di risparmiare 150mila morti in Italia e 20 milioni nel mondo. Abbiamo testimoniato che dopo tre mesi dall’inizio della campagna vaccinale la mortalità si è praticamente azzerata. E questa è la testimonianza di una comunità fatta di professionisti che ne è uscita grazie ai vaccini”, ha concluso.

