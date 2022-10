Foto dall'archivio

Edi Rama avrebbe dichiarato a Bergamo che il ministro uscente lo avrebbe aiutato ad avere dosi di Pfizer

“Io e Di Maio abbiamo contrabbandato vaccini anti-Covid, ma per salvare delle persone”. E’ quanto ha dichiarato il premier albanese, Edi Rama, a Bergamo all’evento “Semi – Storie di Eccellenza, Merito e Innovazione”, una tre giorni organizzata dall’associazione Cultura Italiae. “Pfizer aveva un contratto molto imperialista: ‘Li do a te, ma tu non li puoi dare a nessuno'”, ha spiegato Rama aggiungendo: “Lo abbiamo fatto tramite i servizi segreti. Il ministro degli esteri dell’Italia e il primo ministro dell’Albania che passavano della merce di contrabbando per salvare delle persone” ha spiegato ancora Rama.

