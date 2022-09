Il tasso di positività cresce al 14,6%

Sono 22.265 i nuovi casi di Covid-19 in Italia a fronte di 152.421 per un tasso di positività che sale al 14,6% contro il 13,9%. I decessi sono 43 con il totale che tocca ora quota 176.867. Lo riporta il bollettino del ministero della Salute. Sono 3.293 i ricoverati con sintomi, -20 nelle ultime 24 ore. I pazienti in terapia intensiva sono al momento 134, 8 in meno rispetto a ieri.

