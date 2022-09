Il monitoraggio settimanale sulla pandemia: sale lievemente l'Rt

Cala l’incidenza Covid settimanale in Italia a livello nazionale: 243 ogni 100.000 abitanti (26/08/2022 -01/09/2022) contro 277 ogni 100.000 abitanti (19/08/2022 -25/08/2022). È quanto emerge dal monitoraggio della cabina di regia dell’Istituto Superiore di Sanità. Scendono anche i tassi di occupazione negli ospedali italiani, in terapia intensiva è in calo al 2,1% contro il 2,4% del 25 agosto. Diminuisce anche il tasso in aree mediche a livello nazionale al 7,7% contro il 9,4% del 25 agosto.

In lieve aumento invece l’Rt medio calcolato sui casi sintomatici che si attesta allo 0,81. L’indice di trasmissibilità basato sui casi con ricovero ospedaliero si mantiene comunque sotto la soglia epidemica con un Rt dello 0.85 (0,82-0,89) al 23/08/2022 contro l’Rt a 0.75 al 15/08/2022. La percentuale dei casi rilevati attraverso l’attività di tracciamento dei contatti è in lieve diminuzione rispetto alla settimana precedente (12% rispetto al 13%).

