Sono 39.317 i nuovi casi di Covid-19 su 268.654 tamponi nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del bollettino diffuso dal ministero della Salute. 130 i morti, 15 in più rispetto a mercoledì per un totale di 164.976 vittime da inizio pandemia. Il tasso di positività è al 14,6%, in lieve rialzo rispetto al 14,3% delle 24 ore precedenti . Diminuiscono i ricoveri: 4 in meno nelle terapie intensive, dove ci sono in tutto 334 pazienti, e 254 in meno nei reparti ordinari Covid, dove ci sono 8.158 malati.

