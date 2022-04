Il tasso di positività in leggero calo al 16,2%

Sono 29.575 i nuovi casi di positività al Covid registrati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del Ministero della Salute, in aumento rispetto a ieri quando i contagiati erano stati 24.878. I tamponi processati sono 182.675, con un tasso di positività che si attesta così al 16,2%, in calo di 1,7 punti rispetto al 17,9% di ieri. 146 i decessi, che portano il totale delle vittime da inizio pandemia a 162.927 .

Sul fronte ospedalizzazioni aumentano i ricoveri ordinari (+278), ma calano invece leggermente quelli in terapia intensiva.

