Sono 24.878 i nuovi casi covid registrati in Italia nelle ultime 24 ore, su 138.803 tamponi processati, tra molecolari e antigenici: il tasso di positività pari al 17,9% (+0,7% rispetto al giorno precedente). E’ quanto riporta il bollettino quotidiano del ministero della Salute sull’andamento della pandemia nel nostro Paese. Le vittime del giorno sono 93. Sono invece 26.738 i guariti.

Nelle ultime 24 ore il saldo tra entrate ed uscite in terapia intensiva è pari a zero. Tuttavia, crescono i ricoveri nei reparti ordinari (155 in più rispetto a ieri).

