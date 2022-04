Tasso di positività al 16,7%. Calano i ricoveri e le terapie intensive occupate nel Paese

Sono 73.212 i nuovi casi di Covid-19 in Italia e 202 i decessi registrati nelle ultime 24 ore. Lo riporta il bollettino quotidiano del ministero della Salute. Con 437.193 tamponi processati, tra antigenici e molecolari, il tasso di positività al Covid in Italia si attesta al 16,7%. Calano i ricoveri da Covid-19 in Italia nelle ultime 24 ore. Le terapie intensive registrano -4 (da 415 a 411, con 46 ingressi nella giornata) mentre i reparti ordinari fanno segnare -155 (da 10.291 a 10.076).

