Il sottosegretario alla Salute: "Ci sono le condizioni per toglierla al chiuso ma non sui mezzi di trasporto"

(LaPresse) A proposito dell’uso delle mascherine al chiuso dal 1° maggio “credo che gli italiani in questi 2 anni abbiano una consapevolezza diversa rispetto al Covid, quindi sono convinto che passare da un obbligo a una raccomandazione possa essere assolutamente la scelta giusta, con la riflessione magari di mantenerle in alcuni luoghi come i mezzi di trasporto, ma oggi credo ci siano le condizioni per procedere con il togliere l’obbligo di mascherine al chiuso”. Lo ha detto il sottosegretario alla Salute, Andrea Costa, parlando a Rainews24.

Mascherine al chiuso: continuo a sostenere che passare dall’obbligo alla raccomandazione sia la decisione giusta. Stamani, a https://t.co/pImizUAVSf, ho spiegato perché ci sono le condizioni per togliere l’obbligo di #mascherine al chiuso dal 1 maggio pic.twitter.com/zZhUeABnwL — Andrea Costa (@CostaAndrea70) April 20, 2022

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata