Superate le 162mila vittime da inizio pandemia. Il tasso di positività sale al 16,3%. Ancora in calo i ricoveri nei reparti ordinari e in terapia intensiva

Sono 99.848 i nuovi casi di Covid in Italia, a fronte di 610.600 tamponi processati. È quanto riporta il Bollettino quotidiano del Ministero della Salute.

Il tasso di positività si attesta al 16,3%.

I decessi sono 205, che portano il totale delle vittime a 162.098 da inizio pandemia.

Ancora in calo i ricoveri. I pazienti in terapia intensiva sono 413, vale a dire 9 in meno rispetto a ieri. I pazienti nei reparti ordinari, invece, sono 10.207, 7 in meno rispetto a 24 ore prima.

