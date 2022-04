Il tasso di positività risale al 15,6%. In ulteriore calo i ricoveri nei reparti ordinari e in terapia intensiva

Sono 51.993 i nuovi casi di Covid in Italia, secondo quanto reso noto dal Bollettino quotidiano del Ministero della Salute.

I tamponi processati – tra molecolari e antigenici – sono stati 334.224.

Il tasso di positività risale leggermente e si attesta al 15,6%, in aumento di oltre mezzo punto percentuale rispetto a ieri.

I decessi sono 85, per un totale di 161.687 vittime da inizio pandemia.

Per il sesto giorno consecutivo, calano i ricoveri nei reparti ordinari e in terapia intensiva. Sono 9.758 i pazienti nei reparti ordinari, 120 in meno rispetto a ieri, mentre sono 403 quelli ricoverati in terapia intensiva, 8 in meno rispetto al giorno precedente.

