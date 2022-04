Il tasso di positività si attesta al 15,1%

Sono 66.535 i nuovi casi di Covid in Italia su 442.029 tamponi eseguiti. E’ quanto emerge dal bollettino diffuso dal ministero della Salute. Il tasso di positività si attesta al 15,1%. Nelle ultime 24 ore si registrano 144 vittime per un totale da inizio pandemia di 160.546 morti . Calano di 9 unità le terapie intensive (462 in totale) mentre sono 24 in più del giorno precedenti i pazienti ricoverati nei reparti ordinari.

