Decadono Cts e la figura del commissario straordinaio. La capienza in stadi e palazzetti torna al 100%

Con la fine dello Stato di emergenza per il Covid-19, dal primo aprile decadono tutte le strutture emergenziali tra cui il Cts e la figura del commissario straordinario. E’ quanto è stato confermato nel corso della cabina di regia a palazzo Chigi convocata dal premier Mario Draghi per stabilire la road map delle riaperture. In sostituzione delle strutture connesse all’emergenza, sarà istituita una unità operativa presso il ministero della Sanità in regime transitorio è per il completamento della campagna vaccinale.

Tra le varie misure adottate per la riapertura, si torna con la capienza al 100% nei luoghi in cui finora ne era stata limitata tra cui gli stadi (che era al 75%).

Il green pass base sarà obbligatorio fino al 30 aprile per alcune attività come mense, concorsi pubblici e colloqui in carcere e per trasporti a lunga percorrenza. Decade quindi l’obbligo per alcuni settori a partire dal primo aprile, tra cui i trasporti pubblici locali.

Sempre fino al 30 aprile sarà necessario il green pass base per entrare sul luogo del lavoro. L’obbligo vaccinale previsto per le categorie lavorative in vigore oggi, è confermato fino al 15 giugno ma dal 1 primo aprile decadranno tutte le sanzioni tranne quella pecuniaria di 100 euro.

Fino al 30 aprile sarà necessario mostrare il green pass rafforzato per accedere ai servizi al chiuso di ristorazione, centri benessere, sale gioco, discoteche, congressi ed eventi sportivi.

L’obbligo delle mascherine al chiuso sarà prolungato fino al 30 aprile.

Fino a fine 2022 rimane obbligo vaccinale per il personale del mondo sanitario e Rsa. Anche per le visite nelle strutture sanitarie sarà necessario esibire il green pass attuale.

