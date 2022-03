Oltre 587mila tamponi processati, l'indice di positività al 14,5%

Sono 85.288 i nuovi casi Covid registrati in Italia nelle ultime 24 ore su oltre 587mila tamponi processati: l’indice di positività al 14,5% (in aumento dello 0,4% rispetto al giorno precedente.). Questi i dati dell’ultimo bollettino diffuso dal ministero della Salute. Le vittime del giorno sono 180.

Sono in calo i ricoveri nelle terapie intensive in Italia: rispetto a ieri sono 16 in meno i pazienti ricoverati. È quanto emerge dai dati del ministero della Salute.

In totale sono ricoverati nei reparti di area critica 502 pazienti.

I guariti dal covid nelle ultime 24 sono 53.349 .

