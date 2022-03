Gli attualmente positivi sfiorano quota un milione

Sono 48.886 i nuovi casi di Covid registrati in Italia nelle ultime 24 ore, ovvero 13.373.207 dall’inizio della pandemia. I decessi sono stati 86, con il totale che tocca quota 156.868. Lo riporta il bollettino del ministero della Salute. Sono stati 330.028 i tamponi analizzati nelle ultime 24 ore in Italia. A fronte di 48.886 nuovi casi, il tasso di positività si assesta al 14,8%.

Tornano a crescere i ricoverati con sintomi e quelli in terapia intensiva fra i positivi al Covid in Italia. Sono rispettivamente 8.240 (+6 nelle ultime 24 ore) e 516 (+3). Sono 13.882 gli attuali positivi al Covid in più in Italia rispetto a ieri per un totale di 999.504. Il dato è in crescita nelle ultime 24 ore: sabato è stato registrato un incremento di 9.143 unità con 985.622 attuali positivi complessivi.

