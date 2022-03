I decessi sono 214 mentre continuano a calare i numeri degli ospedali

Continua il calo della curva epidemiologica in Italia. I casi di Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore sono stati 36.429 a fronte di 415.288 tamponi per un tasso di positività stabile, rispetto a ieri, all’8,8%. Lo evidenzia l’ultimo bollettino del ministero della Salute. I decessi sono 214 per un totale da inizio pandemia che sale a quota 155.214. In calo ancora i numeri degli ospedali con le terapie intensive che fanno segnare un -27 a quota 681 mentre i ricoveri ordinari scendono di 502 unità. Poco più di 1 milione a oggi le persone attualmente positive.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata