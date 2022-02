Tasso di positività al 10,2%. Prosegue il calo delle terapie intensive e dei ricoveri ordinari

Sono meno di 50 mila i nuovi contagi da Covid-19 in Italia. L’ultimo bollettino del ministero della Salute ne registra 49.040 a fronte di 479.447 tamponi. Il tasso di positività risale al 10,2% mentre continuano a scendere i numeri degli ospedali. Nelle ultime 24 ore le terapie intensive calano di 10 unità a quota 886 mentre i ricoveri ordinari fanno segnare un -549. Diminuiscono ancora le persone attualmente positive in Italia: oggi sono 1.221.423, oltre 70 mila in meno in 24 ore.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata