Stop all'isolamento per i positivi

(Lapresse) La Gran Bretagna fa un altro passo verso il ritorno alla normalità. Oggi il premier Boris Johnson annuncerà la fine di tutte le restrizioni legali per la pandemia, compreso l’obbligo di isolamento per i contagiati. Johnson però promette di restare vigile sul Covid e di avere piani per misure di emergenza. Ieri la notizia della positività dalla regina Elisabetta. Buckingham Palace fa sapere che la sovrana 95enne sta bene e ha solo lievi sintomi. In Australia invece dopo 2 anni riaprono le frontiere per i turisti se vaccinati: nelle prime 24 ore dalla riapertura del confine, sono attese 1,2 milioni di persone.

