Il 20 febbraio 2020 il caso 0 a Codogno

(LaPresse) Esattamente 2 anni, il 20 febbraio 2020, venne scoperto il primo caso di Covid-19 in Italia: si trattava di Mattia Maestri, manager, la cui positività fu scoperta all‘ospedale di Codogno. Fu l’inizio della pandemia in Italia con la decisione di istituire una “zona rossa” nel lodigiano per frenare la diffusione del virus in tutto il Paese. Oggi la pandemia continua a rallentare: ieri poco piu di 50.500 nuovi casi e 252 morti. Il ministro della Salute Speranza, in un’intervista a Repubblica, conferma: si va verso la fine dell’emergenza il 31 marzo, ma le mascherine al chiuso restano importanti.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata