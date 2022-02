A evidenziarlo il monitoraggio settimanale Iss-ministero Salute

In Italia cala l’incidenza dei casi Covid: ora è a 672 contro i 972 della settimana precedente. Scende anche l’indice di trasmissibilità Rt: pari a 0,77 in diminuzione rispetto alla settimana prima quando era pari a 0,89 e al di sotto della soglia epidemica. A evidenziarlo il monitoraggio settimanale Iss-ministero Salute. Il tasso di occupazione in terapia intensiva éal 10,4% (era 13,4%) Il tasso di occupazione in aree mediche a livello nazionale é al 22,2% contro il 26,5% di 7 giorni prima

